Болгарія пропонує розмістити в себе центр для контролю за "перемирʼям" у Чорному морі

Болгарія на саміті так званої "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня запропонувала створити в себе багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила пресслужба болгарського уряду.

Глава уряду Болгарії Росен Железяков заявив, що координаційний центр забезпечуватиме постійний нагляд і раннє попередження про потенційні загрози та ворожу діяльність у західній частині Чорного моря.

"Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства і здійснювати моніторинг – з повітря і з води – як критичної інфраструктури, так і всіх потенційних ворожих дій на території Чорного моря", – заявив Железяков.

Як приклад подібної успішної співпраці він навів спільну роботу Болгарії, Румунії та Туреччини з розмінування в Чорному морі, які почали цю роботу влітку 2024 року.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.

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