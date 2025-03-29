СМИ: У Трампа решили, что запрет программ "многообразия и инклюзивности" касается и подрядчиков из ЕС

Некоторые французские компании, работающие с правительственными агентствами США, якобы получили от американской стороны письмо с просьбой подтвердить, что они не применяют у себя программ, поощряющих разнообразие, равенство и инклюзивность – известных по аббревиатуре DEI, которые начали сворачивать с приходом к власти администрации Трампа.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Анонимный собеседник издания рассказал, что в письме, которое поступило от посольства США во Франции, говорится о том, что указ Трампа о запрете программ DEI касается и компаний за пределами США, если они являются поставщиками товаров или услуг для правительственных агентств.

С письмом якобы поступил опросник, через который французские компании просят подтвердить соблюдение ими указа Трампа. Сначала информация об этом появилась во французском Les Échos.

Документ, с которым удалось ознакомиться Financial Times, имеет заголовок "сертификация по соблюдению требований действующего федерального законодательства по противодействию дискриминации".

В нем говорится, что подрядчики, которые предоставляют услуги для Госдепа США, должны подтвердить, что "не выполняют никаких программ по продвижению многообразия, равенства и инклюзивности, нарушающих любое действующее законодательство по противодействию дискриминации".

Конкретный перечень компаний, которые получили письмо, пока неизвестен журналистам. Но потенциально это может касаться предприятий ОПК, консалтинговых и инфраструктурных компаний.

Топ-чиновник банковской сферы из Парижа, с которым FT общались на эту тему, сказал, что шокирован письмом и это "полное безумие".

О ситуации уже знают в Минфине Франции, поскольку компании, которым поступило такое требование американской стороны, сообщили об этом.

"Эта практика отражает ценности новой власти в США. Они не такие, как наши. Министерство напомнит нашим коллегам в правительстве США об этом", – прокомментировал неназванный собеседник, приближенный к министру финансов Франции.

В целом же во Франции подобные программы не практикуются из-за законодательных ограничений по сбору информации об этническом происхождении. Работодателям не разрешено учитывать расовое или этническое происхождение в кадровых решениях.

Напомним, Трамп подтвердил, что со 2 апреля введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.

В ответ на это Трамп пригрозил Канаде и ЕС еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну.