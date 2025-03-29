СМИ: Трамп требует от советников более радикальных действий по тарифам

Президент США Дональд Трамп свою администрацию к более решительным действиям по тарифной политике, о которой намерен объявить 2 апреля.

Об этом стало известно газете The Washington Post, передает "Европейская правда".

По словам собеседников WP, Трамп продолжает настаивать на агрессивных тарифных мерах для изменения американской экономики, несмотря на призывы его союзников к более умеренному подходу.

Сейчас советники Трампа ведут интенсивные дискуссии относительно точного объема импортных пошлин, которые потенциально повлияют на триллионы долларов внешней торговли США.

Наиболее вероятный вариант, как отмечает The Washington Post, предусматривает установление тарифов на товары из 15% стран, которые администрация Трампа считает "худшими торговыми партнерами" США и на которые приходится почти 90% импорта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что 2 апреля будут введены "взаимные" торговые тарифы – которые, по мнению администрации США, соответствуют тарифным ставкам, которые торговые партнеры взимают с американского экспорта.

В своих заявлениях Трамп неоднократно называл 2 апреля "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений

Ранее президент США уже в частности подтвердил, что введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство.