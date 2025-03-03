Естонія внесла до чорного списку ще 55 громадян Грузії, серед них п'ять парламентарів

Естонія з 3 березня ввела заборону на в'їзд для ще 55 громадян Грузії, серед яких судді, поліцейські, прокурори і парламентарі.

Відповідне розпорядження підписав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Естонії.

За словами міністра, до списку внесено суддів, прокурорів, поліцейських і начальників поліції, творців медіаплатформ і депутатів парламенту Грузії, які нібито відповідальні за переслідування протестувальників через систему правосуддя і правоохоронні органи.

"Серед грузинських парламентарів у списку є ті, хто брав участь в актах насильства або погрожував ними", – зазначив міністр.

Серед членів парламенту Грузії список невиїзних до Естонії осіб поповнили колишній важкоатлет, олімпійський чемпіон Лаша Талахадзе, Іраклі Заркуа, Гела Самхараулі, Бека Одішарія та колишній баскетболіст, який 17 років тому виступав в Естонії за тартуський "Рок" Віктор Санікідзе. Усі п'ятеро представляють керівну в Грузії партію "Грузинська мрія".

"Насильство, що застосовується в Грузії проти протестувальників, журналістів і лідерів опозиції, неприпустиме, злочинне і суперечить правам людини", – заявив Тсахкна.

Естонія ухвалила це рішення спільно з Латвією і Литвою. Загалом з кінця минулого року Таллінн заборонив в'їзд 83 громадянам Грузії.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

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