Латвія додала до списку персон нон грата 16 громадян Грузії

Латвія на необмежений період заборонила в'їзд до країни 16 громадянам Грузії.

Про це глава МЗС Латвії Байба Браже написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

"Я додала 16 громадян Грузії до списку персон нон грата Латвії, заборонивши їм в'їзд на необмежений час. Це рішення було прийнято відповідно до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію", – написала вона.

⛔️ I have added 16 Georgian citizens to Latvia’s persona non grata list, banning them from entry into 🇱🇻 for unlimited time. This decision was made in accordance with Section 61(2) of the Immigration Law. – Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 3, 2025

Про відповідне рішення повідомили і на сайті МЗС Латвії, не уточнивши імен тих, хто потрапив у список, і причини внесення до переліку персон нон грата.

На початку зими країни Балтії рішуче засудили серйозні порушення прав людини у зв'язку з протестами у Грузії, оголосивши про заборону в'їзду низці грузинських посадовців.

Як відомо, масові протести у Грузії активізувалися з осені 2024 року через сумніви в оголошених владою результатах виборів, що закріпили владу керівної партії "Грузинська мрія", та заяву прем’єра про призупинення руху до членства у ЄС. Вимогою протестів є проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих на акціях.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.