Латвія додала до списку персон нон грата 16 громадян Грузії

Латвія на необмежений період заборонила в'їзд до країни 16 громадянам Грузії.

Про це глава МЗС Латвії Байба Браже написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

"Я додала 16 громадян Грузії до списку персон нон грата Латвії, заборонивши їм в'їзд на необмежений час. Це рішення було прийнято відповідно до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію", – написала вона.

⛔️ I have added 16 Georgian citizens to Latvia’s persona non grata list, banning them from entry into 🇱🇻 for unlimited time. This decision was made in accordance with Section 61(2) of the Immigration Law.