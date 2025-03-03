Эстония внесла в черный список еще 55 граждан Грузии, среди них пять парламентариев

Эстония с 3 марта ввела запрет на въезд для еще 55 граждан Грузии, среди которых судьи, полицейские, прокуроры и парламентарии.

Соответствующее распоряжение подписал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Эстонии.

По словам министра, в список внесены судьи, прокуроры, полицейские и начальники полиции, создатели медиаплатформ и депутаты парламента Грузии, которые якобы ответственны за преследование протестующих через систему правосудия и правоохранительные органы.

"Среди грузинских парламентариев в списке есть те, кто участвовал в актах насилия или угрожал ими", – отметил министр.

Среди членов парламента Грузии список невыездных в Эстонию лиц пополнили бывший тяжелоатлет, олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, Иракли Заркуа, Гела Самхараули, Бека Одишария и бывший баскетболист, который 17 лет назад выступал в Эстонии за тартуский "Рок", Виктор Саникидзе. Все пятеро представляют правящую в Грузии партию "Грузинская мечта".

"Насилие, применяемое в Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, недопустимо, преступно и противоречит правам человека", – заявил Тсахкна.

Эстония приняла это решение совместно с Латвией и Литвой. Всего с конца прошлого года Таллинн запретил въезд 83 гражданам Грузии.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

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