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Литва заборонила в’їзд ще 74 грузинським посадовцям за причетність до репресій

Новини — Понеділок, 3 березня 2025, 13:57 — Марія Ємець

Литва додала до свого списку осіб нон грата ще 74 грузинських посадовців через їхню роль у порушеннях прав людини у Грузії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс. 

Міністр повідомив, що Литва додала до списку осіб, яким заборонено в’їзд в країну, 74 грузинських посадовців через серйозні порушення прав людини та репресії у Грузії.

"Ми підтримуємо грузинський народ у його прагненні демократії та європейського майбутнього", – додав він. 

Майже одночасно Латвія оголосила, що забороняє в’їзд 16 громадянам Грузії.

Перші такі кроки держави Балтії ухвалили ще у грудні, в'їзд заборонили у тому числі засновнику керівної партії Грузії Бідзіні Іванішвілі та міністру внутрішніх справ.

Як відомо, з осені 2024 року у Грузії активізувалися масові протести через сумніви в оголошених владою результатах виборів, що закріпили владу керівної партії "Грузинська мрія", та заяву прем’єра про призупинення руху до членства у ЄС. Вимогою протестів є проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих на акціях. 

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади. 

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

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