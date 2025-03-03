Литва заборонила в’їзд ще 74 грузинським посадовцям за причетність до репресій

Литва додала до свого списку осіб нон грата ще 74 грузинських посадовців через їхню роль у порушеннях прав людини у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Міністр повідомив, що Литва додала до списку осіб, яким заборонено в’їзд в країну, 74 грузинських посадовців через серйозні порушення прав людини та репресії у Грузії.

Lithuania has added 74 Georgian officials to its travel ban list over severe human rights violations and repression in #Georgia.



We stand with the people of #Georgia in their pursuit of democracy and a European future. – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) March 3, 2025

"Ми підтримуємо грузинський народ у його прагненні демократії та європейського майбутнього", – додав він.

Майже одночасно Латвія оголосила, що забороняє в’їзд 16 громадянам Грузії.

Перші такі кроки держави Балтії ухвалили ще у грудні, в'їзд заборонили у тому числі засновнику керівної партії Грузії Бідзіні Іванішвілі та міністру внутрішніх справ.

Як відомо, з осені 2024 року у Грузії активізувалися масові протести через сумніви в оголошених владою результатах виборів, що закріпили владу керівної партії "Грузинська мрія", та заяву прем’єра про призупинення руху до членства у ЄС. Вимогою протестів є проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих на акціях.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

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