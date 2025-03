Литва заборонила в’їзд ще 74 грузинським посадовцям за причетність до репресій

Литва додала до свого списку осіб нон грата ще 74 грузинських посадовців через їхню роль у порушеннях прав людини у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Міністр повідомив, що Литва додала до списку осіб, яким заборонено в’їзд в країну, 74 грузинських посадовців через серйозні порушення прав людини та репресії у Грузії.

Lithuania has added 74 Georgian officials to its travel ban list over severe human rights violations and repression in #Georgia.



We stand with the people of #Georgia in their pursuit of democracy and a European future.