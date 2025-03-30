Експрезидент Молдови Додон торік найбільше грошей заробив у Росії

Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови, колишній президент країни Ігор Додон подав декларацію про доходи за 2024 рік, згідно з якою найбільше коштів він заробив за лекції для російського Сбербанку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Згідно з документом, минулого року політик заробив у Партії соціалістів, президентом якої він є, 240 тисяч леїв (понад 12 тисяч євро)

Натомість Додон отримав 5,6 млн рублів – приблизно 1,2 млн леїв або майже 61 тисячу євро – за лекції, які він прочитав для російського Сбербанку. У 2024 році Додон писав у своїх у соцмережах, що прочитав кілька лекцій студентам Корпоративного університету Сбербанку.

У 2024 році Додон також отримав 3 300 леїв допомоги.

Сім'я Додона з 2013 року володіє земельною ділянкою, оціненою в 451 тисячу леїв, і житловим будинком площею 422 кв. м вартістю більш ніж 2 млн леїв. Цього ж року глава ПСРМ взяв у кредит 1,5 млн леїв, який має сплатити до 2028 року.

Із 2022 року в користуванні сім'ї Додона перебуває автомобіль Mercedes-Benz 2020 року випуску. У декларації зазначено, що автомобіль не було куплено, його лише передала в користування компанія Exclusiv Media, на яку працює Галина Додон, дружина Ігоря Додона.

Нагадаємо, після президентських виборів восени 2024 року Партія соціалістів Молдови організувала серію протестів проти перемоги президентки Маї Санду. Демонстранти висловлювали незгоду і невдоволення результатами виборів.

А сам Додон називав Санду "президентом діаспори" і наголошував на її поразці всередині країни.

До липня 2025 року в Молдові мають пройти парламентські вибори. Проросійська Партія соціалістів Додона посідає в опитуваннях другу сходинку.

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