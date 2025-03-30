Экс-президент Молдовы Додон в прошлом году больше всего денег заработал в России

Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы, бывший президент страны Игорь Додон подал декларацию о доходах за 2024 год, согласно которой больше всего средств он заработал за лекции для российского Сбербанка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Согласно документу, в прошлом году политик заработал в Партии социалистов, президентом которой он является, 240 тысяч леев (более 12 тысяч евро)

Зато Додон получил 5,6 млн рублей – примерно 1,2 млн леев или почти 61 тысячу евро – за лекции, которые он прочитал для российского Сбербанка. В 2024 году Додон писал в своих в соцсетях, что прочитал несколько лекций студентам Корпоративного университета Сбербанка.

В 2024 году Додон также получил 3 300 леев помощи.

Семья Додона с 2013 года владеет земельным участком, оцененным в 451 тысячу леев, и жилым домом площадью 422 кв. м стоимостью более чем 2 млн леев. В этом же году глава ПСРМ взял в кредит 1,5 млн леев, который должен оплатить до 2028 года.

С 2022 года в пользовании семьи Додона находится автомобиль Mercedes-Benz 2020 года выпуска. В декларации указано, что автомобиль не был куплен, его только передала в пользование компания Exclusiv Media, на которую работает Галина Додон, жена Игоря Додона.

Напомним, после президентских выборов осенью 2024 года Партия социалистов Молдовы организовала серию протестов против победы президента Майи Санду. Демонстранты выражали несогласие и недовольство результатами выборов.

А сам Додон называл Санду "президентом диаспоры " и отмечал ее поражение внутри страны.

До июля 2025 года в Молдове должны пройти парламентские выборы. Пророссийская Партия социалистов Додона занимает в опросах второе место.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему реванш пророссийских сил в Молдове возможен.