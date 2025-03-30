"Не купуй нацистські машини": в Британії пройшли протести проти Маска і Tesla

У кількох містах Великої Британії пройшли протести в рамках всесвітнього дня дій проти Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Standard.

Демонстранти з плакатами, що закликають споживачів бойкотувати компанію Маска, зібралися біля дилерського центру Tesla в Лондоні.

На плакатах протестувальники написали такі гасла, як "Не купуй нацистські машини" і "Не фінансуй фашистів". На одному з банерів було також написано "Посигналь, якщо ненавидиш Ілона".

Лондонський мітинг, який розпочався об 11 ранку в суботу, став частиною руху Tesla Takedown – низової кампанії, яка звинувачує Маска у використанні своїх статків для "знищення демократії" і "руйнування державних послуг".

Подібні демонстрації були заплановані у більш ніж 200 локаціях Tesla по всьому світу, в тому числі майже 50 в одній лише Каліфорнії.

Організатори кажуть, що ця кампанія є наймасштабнішою. Протести відбулися також в інших містах Великої Британії, включаючи Единбург, Глазго і Брістоль.

Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla, продавати свої акції та приєднуватися до місцевих пікетів в рамках кампанії, яку вони називають мирною кампанією з метою притягнення до відповідальності генерального директора-мільярдера.

Tesla Takedown описує себе як децентралізований рух, що складається з місцевих груп, які планують "протестувати проти Tesla до тих пір, поки Ілон Маск продовжуватиме знищувати державні послуги".

Як повідомляли раніше, у Німеччині різко знизився інтерес до автомобілів Tesla. А в Берліні автомобілі Tesla спалили.

Крім того, у лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії.