"Не покупай нацистские машины": в Британии прошли протесты против Маска и Tesla

В нескольких городах Великобритании прошли протесты в рамках всемирного дня действий против Илона Маска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует The Standard.

Демонстранты с плакатами, призывающими потребителей бойкотировать компанию Маска, собрались возле дилерского центра Tesla в Лондоне.

На плакатах протестующие написали такие лозунги, как "Не покупай нацистские машины" и "Не финансируй фашистов". На одном из баннеров было также написано "Посигналь, если ненавидишь Илона".

Лондонский митинг, который начался в 11 утра в субботу, стал частью движения Tesla Takedown – низовой кампании, которая обвиняет Маска в использовании своего состояния для "уничтожения демократии" и "разрушения государственных услуг".

Подобные демонстрации были запланированы в более чем 200 локациях Tesla по всему миру, в том числе почти 50 в одной только Калифорнии.

Организаторы говорят, что эта кампания является самой масштабной. Протесты прошли также в других городах Великобритании, включая Эдинбург, Глазго и Бристоль.

Активисты призывают общественность бойкотировать Tesla, продавать свои акции и присоединяться к местным пикетам в рамках кампании, которую они называют мирной кампанией с целью привлечения к ответственности генерального директора-миллиардера.

Tesla Takedown описывает себя как децентрализованное движение, состоящее из местных групп, которые планируют "протестовать против Tesla до тех пор, пока Илон Маск будет продолжать уничтожать государственные услуги".

Как сообщали ранее, в Германии резко снизился интерес к автомобилям Tesla. А в Берлине автомобили Tesla сожгли.

Кроме того, в феврале продажи Tesla резко упали также во Франции и странах Скандинавии.