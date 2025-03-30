В Литве рассказали новые детали операции по подъему бронемашины с военными США со дна болота

На полигоне в Пабраде в Литве в воскресенье утром продолжается уже многодневная операция по извлечению из болота бронемашины M88 с четырьмя американскими военными, которые там затонули.

Об этом сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене в своем Facebook-аккаунте, пишет "Европейская правда".

Министр подчеркнула сложность операции, отметив, что ночью обвалилась часть земляного покрова и уже достигнутый прогресс был сведен на нет.

"Поэтому я очень прошу вас быть со спасателями в мыслях и поддерживать их, когда они пытаются сделать невозможное в это время. Операция очень сложная, но мы доведем ее до конца. Наши войска, вместе с американскими и польскими войсками, мы пройдем через это. Наберитесь терпения и поддержите спасателей", – написала министр.

фото минобороны Литвы

В субботу поздно вечером водолазы Военно-морских сил США совершили первое погружение в болотистый водоем, но не смогли добраться до затонувшей бронемашины, сообщили Вооруженные силы США в Европе и Африке.

"Предполагается, что она (машина) находится примерно на 4-метровой глубине и покрыта 2-метровым слоем грязи. Откачка воды и удаление ила продолжится ночью, а водолазные операции возобновятся завтра утром", – отмечалось в посте в субботу.

фото вооруженных сил США

Капитан литовской армии Индре Пилкаускайте сообщила, что в воскресенье продолжаются работы по откачке воды.

"Все оборудование работает, качает грязь, и затем техника его вывозит. Мы планируем продолжать эти работы до тех пор, пока не будут созданы условия для водолазов, чтобы они могли погрузиться и найти точки для крепления тросов", – сказала она журналистам в воскресенье утром, информирует LRT.

Пилкаускайте не решилась прогнозировать, как долго будут продолжаться работы. "Ил там спрессован, что затрудняет погружение водолазов", – отметила представительница армии. Она добавила, что водолазы постоянно на месте и находятся в полной готовности.

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжаются попытки поднять машину на поверхность.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис надеется, что инцидент на полигоне Пабраде не повлияет на двусторонние отношения между США и Литвой.