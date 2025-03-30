Зеленський: Україна очікує реакції США та Європи на терор Росії

Київ надає всю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та очікує реакції від Америки, Європи та всіх союзників на російський терор проти українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у неділю у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що вчорашній російський удар по Харкову забрав життя двох людей, близько 30 людей було поранено.

Протягом тижня, додав президент, під ударом була більшість регіонів України. РФ запустила 1310 керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість – "шахеди", ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

"Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей", – зазначив глава держави.

Напередодні Зеленський заявляв, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.

Зеленський також говорив раніше, що в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею.