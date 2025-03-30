Зеленский: Украина ожидает реакции США и Европы на террор России

Киев предоставляет всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и ожидает реакции от Америки, Европы и всех союзников на российский террор против украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что вчерашний российский удар по Харькову унес жизни двух человек, около 30 человек были ранены.

В течение недели, добавил президент, под ударом было большинство регионов Украины. РФ запустила 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство – "Шахеды", еще девять ракет различных типов, включая баллистику.

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", – отметил глава государства.

Накануне Зеленский заявлял, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.

Зеленский также говорил ранее, что в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней.