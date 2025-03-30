У Вільнюсі готують шкільні місця для дітей солдатів німецької бригади

Муніципалітет Вільнюса готує 100 шкільних місць для дітей солдатів німецької бригади, які розпочнуть навчання у литовській столиці у вересні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними Міністерства освіти, в майбутньому у Вільнюсі можуть навчатися до 600 дітей німецьких солдатів.

Першим об'єктом, який буде пристосований для цієї мети, стане Литовський центр освіти сліпих і слабозорих. Наразі в центрі навчаються діти з місцевих сімей, але у вересні їх переведуть в інше приміщення, щоб звільнити місце для дітей військових німецької бригади.

"У вересні ми плануємо розпочати роботу з трьома групами, але згодом їх кількість буде розширено", – сказала Нерія Москальонєне, директореп центру.

Спочатку в закладі навчатимуться до 100 дітей, але в майбутньому планується розширення.

Німецькі представники оцінили кілька можливих місць у Вільнюсі, перш ніж вибрати Центр для сліпих і слабозорих. За словами Томаса Гедмінаса, представника Міністерства освіти, науки і спорту, це місце було обрано через просторе подвір'я та наявну інфраструктуру, хоча деякі зміни будуть необхідні.

Діти шкільного віку навчатимуться за німецькою освітньою програмою, тобто німецькі партнери шукатимуть вчителів з Німеччини. Однак діти дошкільного віку навчатимуться за литовськими програмами.

На початку квітня 2024 року до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. А пізніше Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".