В Вильнюсе готовят школьные места для детей солдат немецкой бригады

Муниципалитет Вильнюса готовит 100 школьных мест для детей солдат немецкой бригады, которые начнут обучение в литовской столице в сентябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным Министерства образования, в будущем в Вильнюсе могут учиться до 600 детей немецких солдат.

Первым объектом, который будет приспособлен для этой цели, станет Литовский центр образования слепых и слабовидящих. Сейчас в центре учатся дети из местных семей, но в сентябре их переведут в другое помещение, чтобы освободить место для детей военных немецкой бригады.

"В сентябре мы планируем начать работу с тремя группами, но впоследствии их количество будет расширено", – сказала Нерия Москаленене, директор центра.

Сначала в заведении будут учиться до 100 детей, но в будущем планируется расширение.

Немецкие представители оценили несколько возможных мест в Вильнюсе, прежде чем выбрать Центр для слепых и слабовидящих. По словам Томаса Гедминаса, представителя Министерства образования, науки и спорта, это место было выбрано из-за просторного двора и имеющейся инфраструктуры, хотя некоторые изменения будут необходимы.

Дети школьного возраста будут учиться по немецкой образовательной программе, то есть немецкие партнеры будут искать учителей из Германии. Однако дети дошкольного возраста будут учиться по литовским программам.

В начале апреля 2024 года в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. А позже Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".