Нетаньягу їде в Угорщину, яка зобов’язана його арештувати, але не піде на це

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вилетить до Угорщини в середу ввечері й залишиться там з візитом до ранку неділі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Times of Israel, посилаючись на оприлюднений розклад Нетаньягу.

Нетаньягу зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який у листопаді відхилив рішення Міжнародного кримінального суду про арешт ізраїльського прем’єр-міністра за ймовірні воєнні злочини в Газі.

Орбан запросив Нетаньягу відвідати Угорщину, заявивши, що він гарантує, що ордер на арешт ізраїльського прем’єра, виданий МКС, не буде виконаний.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили, що оцінюють свою співпрацю з Міжнародним кримінальним судом після указу президента США щодо санкцій проти суду.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що останнім часом МКС перетворився на упереджений політичний інструмент і дискредитував усю міжнародну судову систему.

У Міжнародному кримінальному суді раніше заявили, що покладаються на держави-члени, серед яких і Угорщина, у забезпеченні виконання своїх рішень.

6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема, Нетаньягу.

Якщо Нетаньягу не буде заарештований на території Угорщини, це підірве авторитет рішень МКС у світі, а також – підірве зусилля із забезпечення арешту Владіміра Путіна, якого МКС також наказав затримати.

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