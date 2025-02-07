Угорщина перегляне питання співпраці з МКС після рішення Трампа про санкції

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт оцінює свою співпрацю з Міжнародним кримінальним судом після указу президента США щодо санкцій проти суду.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто назвав рішення Трампа про санкції щодо МКС цілком зрозумілим.

"Останнім часом МКС перетворився на упереджений політичний інструмент і дискредитував усю міжнародну судову систему. Його рішення також лише сприяли загостренню нестабільності в і без того складних регіонах світу", – заявив він.

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"Угорщина також оцінює питання своєї співпраці з Міжнародним кримінальним судом", – додав Сійярто.

Раніше Угорщина запросила прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відвідати країну, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Перед цим партія угорського прем'єра Віктора Орбана провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати лідера Росії Владіміра Путіна в межах ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, 6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.