Нетаньяху едет в Венгрию, которая обязана его арестовать, но не пойдет на это

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Венгрию в среду вечером и останется там с визитом до утра воскресенья.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Times of Israel, ссылаясь на обнародованное расписание Нетаньяху.

Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение Международного уголовного суда об аресте израильского премьер-министра за предполагаемые военные преступления в Газе.

Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МУС, не будет выполнен.

Напомним, недавно в Венгрии заявили, что оценивают свое сотрудничество с Международным уголовным судом после указа президента США о санкциях против суда.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время МУС превратился в предвзятый политический инструмент и дискредитировал всю международную судебную систему.

В Международном уголовном суде ранее заявили, что полагаются на государства-члены, среди которых и Венгрия, в обеспечении выполнения своих решений.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности, Нетаньяху.

Если Нетаньяху не будет арестован на территории Венгрии, это подорвет авторитет решений МУС в мире, а также – подорвет усилия по обеспечению ареста Владимира Путина, которого МУС также приказал задержать.

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