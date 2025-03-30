Прем’єр Литви відвідав полігон, де намагаються витягти затонулу бронемашину з солдатами США

У неділю прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палюкас відвідав полігон Пабраде, де цього тижня зникли безвісти четверо американських військовослужбовців разом із бронеатомобілем M88.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

За словами радника прем'єр-міністра Юстінаса Аргустаса, метою візиту було гарантувати повну державну підтримку складної рятувальної операції, яка зараз триває на полігоні.

"Так, прем'єр-міністр відвідав Пабраде, метою його візиту було гарантувати повну державну підтримку і допомогу дуже складній операції, обговорити процес, міжвідомчу і міжнародну координацію операції", – сказав Аргустас в коментарі Elta.

"З точки зору прем'єр-міністра, все організовано правильно і добре, співпраця між військовим, цивільним і міжнародним секторами йде добре. Оперативне командування працює пліч-о-пліч, і було домовлено підтримувати постійний зв'язок і надавати всю можливу державну підтримку в потрібний момент", – повідомив радник.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будрис заявив, що отримує сигнали про те, що союзники вдячні Литві за її підтримку та організацію рятувальної операції.

"Ми реагуємо на найвищому рівні, і це послання всім тим, хто тут є або хто приїде сюди на навчання, що вони матимуть нашу повну підтримку – в кращому чи гіршому випадку, ми завжди будемо поруч", – підкреслив він.

У неділю на полігоні триває кількаденна операція з вилучення з болота бронемашини M88 з чотирма американськими військовими, які там затонули. У суботу пізно ввечері водолази Військово-морських сил США здійснили перше занурення у болотянисту водойму, але не змогли дістатися до затонулої бронемашини

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. 26 березня транспортний засіб було ідентифіковано в болоті, з того часу тривають спроби підняти машину на поверхню.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.