Премьер Литвы посетил полигон, где пытаются извлечь затонувшую бронемашину с солдатами США

В воскресенье премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюкас посетил полигон Пабраде, где на этой неделе пропали без вести четверо американских военнослужащих вместе с бронеатомобилем M88.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

По словам советника премьер-министра Юстинаса Аргустаса, целью визита было гарантировать полную государственную поддержку сложной спасательной операции, которая сейчас проходит на полигоне.

"Да, премьер-министр посетил Пабраде, целью его визита было гарантировать полную государственную поддержку и помощь очень сложной операции, обсудить процесс, межведомственную и международную координацию операции", – сказал Аргустас в комментарии Elta.

"С точки зрения премьер-министра, все организовано правильно и хорошо, сотрудничество между военным, гражданским и международным секторами идет хорошо. Оперативное командование работает бок о бок, и было договорено поддерживать постоянную связь и оказывать всю возможную государственную поддержку в нужный момент", – сообщил советник.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что получает сигналы о том, что союзники благодарны Литве за ее поддержку и организацию спасательной операции.

"Мы реагируем на самом высоком уровне, и это послание всем тем, кто здесь есть или кто приедет сюда на учения, что они будут иметь нашу полную поддержку – в лучшем или худшем случае, мы всегда будем рядом", – подчеркнул он.

В воскресенье на полигоне продолжается многодневная операция по извлечению из болота бронемашины M88 с четырьмя американскими военными, которые там затонули. В субботу поздно вечером водолазы Военно-морских сил США совершили первое погружение в болотистый водоем, но не смогли добраться до затонувшей бронемашины

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжаются попытки поднять машину на поверхность.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.