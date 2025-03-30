Трамп вскоре снова поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с главой РФ Владимиром Путиным, в котором они обсудят Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в воскресенье во время телефонного разговора с NBC News.

В общении с телеканалом президент США поделился, что разъярен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине.

Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на российскую нефть. В то же время, он сказал, что если Путин сделает "правильные вещи", то его злость может рассеяться. В этом контексте он сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.

Предыдущий разговор Дональд Трамп и Владимир Путин провели 18 марта. Подробно о его результатах "ЕП" рассказывала в статье: Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США.

После разговора Трампа и Путина в Саудовской Аравии 23-25 марта прошли несколько раундов переговоров, по итогам которых США, Россия и Украина договорились о запрете ударов по энергообъектам, однако эта договоренность на практике не действует. Россия продолжает атаковать украинскую энергоинфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.