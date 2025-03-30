В армії США пояснили, чому так важко витягнути бронемашину з солдатами із болота у Литві

У неділю армія США опублікувала у Facebook аудіозапис, на якому полковник армії Джим Армстронг, командир бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії, пояснює, чому пошуки солдатів, які пішли на дно разом з бронемашиною у болотяній водоймі в Литві, є настільки складними.

Про це повідомляє "Європейська правда", що ознайомилась із аудіозаписом.

Армстронг, який командує зниклими солдатами, розповів про поточні зусилля, щоб підняти бронемашину M88 з дна водойми на полігоні Пабраде. Офіцер розповів, що за 24 роки служби в армії він ніколи не бачив, щоб машина так застрягала.

"Найбільша проблема полягає в тому, що це не просто вода і не просто застрягання в багнюці. Це комбінація того й іншого. І це в дуже важкодоступній місцевості", – сказав Армстронг.

Він зазначив, що є обладнання для витягування речей з води, і є обладнання для витягування речей з багнюки, але тут постала необхідність комбінувати обидва типи обладнання. "І це обладнання, як правило, не оптимізоване для використання посеред лісу, в маленькому, важкодоступному місці. Це робить завдання складним", – пояснив Армстронг.

За його словами, доставка необхідної кількості ресурсів і обладнання до місця катастрофи – це окрема операція, оскільки необхідно підтримувати дороги і стежки, щоб можна було завезти і вивезти важку техніку, а також завезти ґрунт і гравій.

Крім того, зазначив Армстронг, необхідно розмістити значну кількість великої техніки – цивільної, військової і міжнародної – на дуже маленькій площі.

Він також окремо подякував литовцям за організацію операції.

"Ми не можемо у повній мірі подякувати нашим союзникам за все, що вони зробили для нас, щоб допомогти знайти наших військових. Вони сприймають наших солдатів як своїх. Ми всі разом. Вони також дуже підтримують наші сім'ї, знаючи, що вони переживають важкі часи", – подякував Армстронг.

У неділю на полігоні триває кількаденна операція з вилучення з болота бронемашини M88 з чотирма американськими військовими, які там затонули. У суботу пізно ввечері водолази Військово-морських сил США здійснили перше занурення у болотянисту водойму, але не змогли дістатися до затонулої бронемашини

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. 26 березня транспортний засіб було ідентифіковано в болоті, з того часу тривають спроби підняти машину на поверхню.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.