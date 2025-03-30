В армии США объяснили, почему так трудно вытащить бронемашину с солдатами из болота в Литве

В воскресенье армия США опубликовала в Facebook аудиозапись, на которой полковник армии Джим Армстронг, командир боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, объясняет, почему поиски солдат, которые пошли на дно вместе с бронемашиной в болотистом водоеме в Литве, настолько сложны.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с аудиозаписью.

Армстронг, который командует пропавшими солдатами, рассказал о текущих усилиях, чтобы поднять бронемашину M88 со дна водоема на полигоне Пабраде. Офицер рассказал, что за 24 года службы в армии он никогда не видел, чтобы машина так застревала.

"Самая большая проблема заключается в том, что это не просто вода и не просто застревание в грязи. Это комбинация того и другого. И это в очень труднодоступной местности", – сказал Армстронг.

Он отметил, что есть оборудование для извлечения вещей из воды, и есть оборудование для извлечения вещей из грязи, но здесь возникла необходимость комбинировать оба типа оборудования. "И это оборудование, как правило, не оптимизировано для использования посреди леса, в маленьком, труднодоступном месте. Это делает задачу сложной", – пояснил Армстронг.

По его словам, доставка необходимого количества ресурсов и оборудования к месту катастрофы – это отдельная операция, поскольку необходимо поддерживать дороги и тропы, чтобы можно было завезти и вывезти тяжелую технику, а также завезти грунт и гравий.

Кроме того, отметил Армстронг, необходимо разместить значительное количество крупной техники – гражданской, военной и международной – на очень маленькой площади.

Он также отдельно поблагодарил литовцев за организацию операции.

"Мы не можем в полной мере поблагодарить наших союзников за все, что они сделали для нас, чтобы помочь найти наших военных. Они воспринимают наших солдат как своих. Мы все вместе. Они также очень поддерживают наши семьи, зная, что они переживают тяжелые времена", – поблагодарил Армстронг.

В воскресенье на полигоне продолжается многодневная операция по извлечению из болота бронемашины M88 с четырьмя американскими военными, которые там затонули. В субботу поздно вечером водолазы Военно-морских сил США совершили первое погружение в болотистый водоем, но не смогли добраться до затонувшей бронемашины

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжаются попытки поднять машину на поверхность.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.