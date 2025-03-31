У Британії кажуть, що Стармер і Трамп погодились продовжити тиск на Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 30 березня розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом – вони обговорили, серед іншого, Україну.

Про це повідомили у пресслужбі британського прем’єра, пише "Європейська правда".

Стармер, як зазначають, поінформував Трампа про "продуктивні дискусії на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі цього тижня".

"Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна", – стверджують у Лондоні.

Вони домовилися залишатися на зв'язку найближчими днями.

У неділю Трамп заявив у інтерв’ю NBC News, що він "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні.

Президент США також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.

Водночас президент США пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.