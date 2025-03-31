В Британии говорят, что Стармер и Трамп согласились продолжить давление на Путина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 30 марта разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом – они обсудили, среди прочего, Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера, пишет "Европейская правда".
Стармер, как отмечают, проинформировал Трампа о "продуктивных дискуссиях на встрече „коалиции решительных" в Париже на этой неделе".
"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", – утверждают в Лондоне.
Они договорились оставаться на связи в ближайшие дни.
В воскресенье Трамп заявил в интервью NBC News, что он "очень зол, зол" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине.
Президент США также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
В то же время президент США пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.