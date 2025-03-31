В Британии говорят, что Стармер и Трамп согласились продолжить давление на Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 30 марта разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом – они обсудили, среди прочего, Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера, пишет "Европейская правда".

Стармер, как отмечают, проинформировал Трампа о "продуктивных дискуссиях на встрече „коалиции решительных" в Париже на этой неделе".

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", – утверждают в Лондоне.

Они договорились оставаться на связи в ближайшие дни.

В воскресенье Трамп заявил в интервью NBC News, что он "очень зол, зол" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине.

Президент США также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

В то же время президент США пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.