У Німеччині натякнули, що Пісторіус може залишитись міністром оборони в новому уряді

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль натякнув, що його однопартієць та чинний міністр оборони Борис Пісторіус може зберегти посаду в новому кабінеті Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spiegel.

Соціал-демократи ведуть переговори про формування уряду з консервативним блоком ХДС/ХСС, і перемовини вже вступають у вирішальну фазу.

Зараз сторони обговорюють кадрові питання. Одне із них – чи залишиться Борис Пісторіус міністром оборони в новому федеральному уряді. Ларс Клінгбайль зазначив, що вважає свого колегу по партії відмінним міністром. Варто підкреслити, що Пісторіус багато місяців є політиком із найвищим рівнем схвалення у Німеччині.

"Я вже давав зрозуміти публічно, що ми дуже, дуже раді, що Борис Пісторіус є частиною нашої команди. Він чудовий міністр оборони", – сказав Клінгбайль в ефірі ARD.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він, щоб Пісторіус залишився на посаді міністра оборони, Клінгбайль відзначив: "Сказавши ці слова, кожен може собі уявити, що буде далі. Але ми раді, що Борис Пісторіус з нами".

Пісторіус був одним із найбільших прихильників зміцнення німецької армії та військової підтримки України в уряді Олафа Шольца. Нещодавно Пісторіус дав зрозуміти, що він відкритий до ідеї німецького контингенту в Україні.

25 березня у Німеччині відбулося установче засідання нового Бундестагу, а уряд Олафа Шольца формально пішов у відставку, проте продовжує працювати до затвердження нового уряду.

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