В Германии намекнули, что Писториус может остаться министром обороны в новом правительстве

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль намекнул, что его однопартиец и действующий министр обороны Борис Писториус может сохранить должность в новом кабинете Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Spiegel.

Социал-демократы ведут переговоры о формировании правительства с консервативным блоком ХДС/ХСС, и переговоры уже вступают в решающую фазу.

Сейчас стороны обсуждают кадровые вопросы. Один из них – останется ли Борис Писториус министром обороны в новом федеральном правительстве. Ларс Клингбайль отметил, что считает своего коллегу по партии отличным министром. Стоит подчеркнуть, что Писториус много месяцев является политиком с самым высоким уровнем одобрения в Германии.

"Я уже давал понять публично, что мы очень, очень рады, что Борис Писториус является частью нашей команды. Он замечательный министр обороны", – сказал Клингбайль в эфире ARD.

Отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Писториус остался на посту министра обороны, Клингбайль отметил: "Сказав эти слова, каждый может себе представить, что будет дальше. Но мы рады, что Борис Писториус с нами".

Писториус был одним из крупнейших сторонников укрепления немецкой армии и военной поддержки Украины в правительстве Олафа Шольца. Недавно Писториус дал понять, что он открыт к идее немецкого контингента в Украине.

25 марта в Германии состоялось учредительное заседание нового Бундестага, а правительство Олафа Шольца формально ушло в отставку, однако продолжает работать до утверждения нового правительства.

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