ЗМІ: Іран після погроз Трампа привів у бойову готовність свої ракети

Збройні сили Ірану, за повідомленнями, привели в бойову готовність ракети, здатні завдавати ударів по пов'язаних зі США позиціях – це відбулося на тлі останніх погроз з боку президента США Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Tehran Times від джерел.

Значна кількість цих готових до запуску ракет розташовані в підземних сховищах, розкиданих по всій країні і призначених для того, щоб витримувати повітряні удари, підкреслює видання.

З моменту своєї інавгурації в січні Трамп неодноразово заявляв, що буде бомбити Іран, якщо країна не погодиться на угоду щодо своєї ядерної програми на умовах США.

За повідомленнями, ці умови включають повний демонтаж ядерної програми, а також деякі аспекти програми розробки ракет і безпілотників.

Іран відмовляється вести переговори зі США за нинішніх обставин, заявляючи, що готовий рішуче відповісти на будь-які військові дії.

Напередодні Трамп знову повторив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.

У неділю президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.