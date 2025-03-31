СМИ: Иран после угроз Трампа привел в боевую готовность свои ракеты

Вооруженные силы Ирана, по сообщениям, привели в боевую готовность ракеты, способные наносить удары по связанным с США позициям – это произошло на фоне последних угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Tehran Times от источников.

Значительное количество этих готовых к запуску ракет расположены в подземных хранилищах, разбросанных по всей стране и предназначенных для того, чтобы выдерживать воздушные удары, подчеркивает издание.

С момента своей инаугурации в январе Трамп неоднократно заявлял, что будет бомбить Иран, если страна не согласится на сделку по своей ядерной программе на условиях США.

По сообщениям, эти условия включают полный демонтаж ядерной программы, а также некоторые аспекты программы разработки ракет и беспилотников.

Иран отказывается вести переговоры с США в нынешних обстоятельствах, заявляя, что готов решительно ответить на любые военные действия.

Накануне Трамп вновь повторил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.

В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.