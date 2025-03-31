Генпрокуратура Литви почала розслідування загибелі військових США після трагедії на полігоні

Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом загибелі американських військових, які перебували на борту бронеавтомобіля M88 Hercules, витягнутого у неділю з болота на полігоні в Пабраде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене, яку цитує LRT.

За її словами, на місце події виїхав прокурор, і розслідуванням займається Генеральна прокуратура.

"Розпочато досудове розслідування, щоб встановити причину смерті", – сказала Грунскене журналістам в литовському Сеймі.

Варто зазначити, що наразі немає офіційної інформації, чи перебували четверо американських військових в бронемашині, яку витягли з болота.

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня.

26 березня транспортний засіб було ідентифіковано в болоті, з того часу тривали спроби підняти машину на поверхню. Її вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.