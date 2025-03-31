Генпрокуратура Литвы начала расследование гибели военных США после трагедии на полигоне

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту гибели американских военных, находившихся на борту бронеавтомобиля M88 Hercules, которую в воскресенье вытащили из болота на полигоне в Пабраде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, которую цитирует LRT.

По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, и расследованием занимается Генеральная прокуратура.

"Начато досудебное расследование, чтобы установить причину смерти", – сказала Грунскене журналистам в литовском Сейме.

Стоит отметить, что пока нет официальной информации, находились ли четверо американских военных в бронемашине, которую вытащили из болота.

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта.

26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжались попытки поднять машину на поверхность. Ее удалось извлечь в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.