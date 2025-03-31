Затриманого у Стамбулі журналіста зі Швеції перемістили до в’язниці з особливим режимом

Шведського журналіста Йоакіма Медіна, затриманого у Стамбулі, перемістили до в’язниці з особливим режимом.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Стало відомо, що Медіна перемістили до нового місця ув’язнення – пенітенціарного закладу з посиленими заходами безпеки, куди зазвичай поміщають фігурантів резонансних справ та затриманих політиків або журналістів. Там само перебуває затриманий опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Експосол Швеції у Туреччині Мікаель Салін вважає, що це невтішний сигнал щодо подальшого розвитку подій.

"Це недобрі новини і сигнал про те, що це не буде справою, що владнається за кілька днів", – зазначив він.

Нагадаємо, Медіна затримали у Стамбулі 27 березня майже одразу після того, як він прибув туди висвітлювати масштабні протести проти затримання опозиційного мера Екрема Імамоглу як кореспондент Dagens ETC.

У Туреччині йому приписали "образу президента" і зв’язки з Робітничою партією Курдистану та іншою курдською організацією.

Швеція звернулася за поясненнями до турецького посла у зв’язку із затриманням Медіна.

Всього на акціях протесту проти арешту Імамоглу затримали близько 1900 осіб, у тому числі журналістів. Чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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