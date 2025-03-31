Задержанного в Стамбуле журналиста из Швеции переместили в тюрьму с особым режимом

Шведского журналиста Йоакима Медина, задержанного в Стамбуле, переместили в тюрьму с особым режимом.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Стало известно, что Медина переместили в новое место заключения – пенитенциарное учреждение с усиленными мерами безопасности, куда обычно помещают фигурантов резонансных дел и задержанных политиков или журналистов. Там же находится задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Экс-посол Швеции в Турции Микаэль Салин считает, что это неутешительный сигнал относительно дальнейшего развития событий.

"Это нехорошие новости и сигнал о том, что это не будет делом, которое уладится за несколько дней", – отметил он.

Напомним, Медин был задержан в Стамбуле 27 марта почти сразу после того, как прибыл туда освещать масштабные протесты против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу как корреспондент Dagens ETC.

В Турции ему приписали "оскорбление президента" и связи с Рабочей партией Курдистана и другой курдской организацией.

Швеция обратилась за объяснениями к турецкому послу в связи с задержанием Медина.

Всего на акциях протеста против ареста Имамоглу задержали около 1900 человек, в том числе журналистов. Четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

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