Швеція попросила пояснень у турецького посла через арешт свого журналіста

Швеція звернулася за поясненнями до турецького посла у зв’язку із затриманням у Стамбулі журналіста Dagens ETC, який поїхав до Туреччини висвітлювати протести.

Про це у коментарях SVT сказала міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард , пише "Європейська правда".

Міністерка зазначила, що МЗС розбирається із ситуацією.

"Ми контактували із турецьким послом у Швеції, щоб прояснити звинувачення проти Йоакіма Медіна і вимагати невідкладного консульського доступу. Йоакім отримує консульську допомогу і на зв’язку з генконсульством у Стамбулі", – зазначила вона.

Медіна затримали у Стамбулі майже одразу після того, як він прибув туди 27 березня висвітлювати масштабні протести, що почалися у Туреччині після затримання опозиційного мера Стамбула і очікуваного суперника Ердогана на наступних виборах Екрема Імамоглу.

Медін встиг написати головному редактору, що його забирають на допит.

Йоакім Медін співпрацює з Dagens ETC як фрілансер і багато років спеціалізується на Туреччині. Серед іншого, він є автором книги про неочікувані труднощі довкола вступу Швеції у НАТО і розкриває, як курдське питання стало центральним у торгах із Туреччиною за її згоду на це.

У Туреччині заявили, що журналіста затримали за образу президента Ердогана та "членство у терористичній організації".

Приводом для затримання стало розслідування, яке почали після акції протесту у Стокгольмі у січні 2023 року, коли біля мерії повісили опудало, схоже на Ердогана.

Всього на акціях протесту проти арешту Імамоглу затримали близько 1900 осіб, у тому числі журналістів. Чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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