Президент Фінляндії каже, що не чув у США розмов про вихід з НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що під час своєї поїздки до США не чув жодних розмов від американських посадовців щодо можливого виходу з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Стубба наводить Reuters.

Його слова прозвучали незабаром після того, як у суботу Стубб здійснив несподівану поїздку на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Флориді, де вони обговорили різні теми, а також зіграли партію в гольф.

"Я ще не чув, щоб хтось серйозний в адміністрації США, підкреслюю, хтось серйозний в адміністрації США, сказав, що вони якимось чином виходять з НАТО", – зазначив Стубб на заході в Лондонській школі економіки.

Він також додав, що вважає правильним те, що Трамп тисне на європейські країни з вимогою більше витрачати на оборону і взяти "більше відповідальності за власну безпеку".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

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