Президент Финляндии говорит, что не слышал в США разговоров о выходе из НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что во время своей поездки в США не слышал никаких разговоров от американских чиновников о возможном выходе из НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Стубба приводит Reuters.

Его слова прозвучали вскоре после того, как в субботу Стубб совершил неожиданную поездку на встречу с президентом США Дональдом Трампом во Флориду, где они обсудили различные темы, а также сыграли партию в гольф.

"Я еще не слышал, чтобы кто-то серьезный в администрации США, подчеркиваю, кто-то серьезный в администрации США, сказал, что они каким-то образом выходят из НАТО", – отметил Стубб на мероприятии в Лондонской школе экономики.

Он также добавил, что считает правильным то, что Трамп давит на европейские страны с требованием больше тратить на оборону и взять "больше ответственности за собственную безопасность".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

Недавно Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США пока этого не делают.

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