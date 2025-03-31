Молдова выгоняет трех сотрудников посольства России

Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех сотрудников посольства России.

Об этом говорится в заявлении молдавского МИД, передает "Европейская правда".

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы в понедельник вызвало посла РФ Олега Озерова и передало ему "ноту, в которой объявило трех сотрудников посольства России нежелательными лицами".

"Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну", – говорится в заявлении.

Дополнено 16:43. Посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что среди высланных сотрудников посольства – сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от РФ Александр Андреева. (В состав ОКК входят представители непризнанного Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ.)

Причин высылки сотрудников российского посольства МИД Молдовы не уточняет.

В то же время ранее в понедельник молдавская Служба безопасности и информации объявила, что депутат Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", оказался на территории Приднестровья с помощью российских "дипломатов".

Нестеровского в сентябре 2024 года лишили депутатской неприкосновенности, а 19 марта суд в Кишиневе приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч леев за пассивную коррупцию и создание условий для незаконного финансирования партии "Шор".

Нестеровский не явился в суд, а в российских СМИ тогда появилась информация, что он получил гражданство РФ.

Напомним, сам Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банковской системы страны 1 миллиарда долларов – так называемой "кражи миллиарда".