Конгресмен-республіканець закликав колег і Трампа дати відсіч Росії

Член Палати представників США республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію Дональда Трампа та Конгрес підтвердити прихильність Україні та протистояти російському експансіонізму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в колонці Бейкона для видання The New York Times.

За словами Бейкона, в останні тижні багато його колег-республіканців, включно з Трампом, "надто мʼяко ставилися до Росії, не соромлячись говорити про абсолютно незаконну війну Путіна і навіть звинувачувати Україну в її розв'язанні".

Він нагадав, що російська агресія проти України почалась ще століття тому, з придушення українського руху за незалежність Радянським Союзом. А у 2014 році США і решта Європи дозволили агресії Путіна "залишитися безкарною".

"Ця історія чітко показує, що Америка моральне зобов'язання продовжувати надавати допомогу Україні, поки Росія не візьме на себе зобов'язання вести чесні і справедливі мирні переговори", – вважає конгресмен.

Він також наголосив, що підтримка України – в національних інтересах США, адже перемога Росії поставить під загрозу інші держави Європи та заохотить інші автократії до подібних дій.

Окремо Бейкон звертається до ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке обґрунтовує спротив подальшій підтримці України побоюванням надмірних витрат. Конгресмен такод апелює до того, що відмова підтримувати Україну призведе до ще більших збитків:

"Якщо Україна програє, то потоки біженців і нестабільність, що виникнуть внаслідок цього, порушать торгівлю, підвищать ціни на енергоносії, змусять американських споживачів витрачати більше і стримуватимуть економічне зростання США".

Бейкон насамкінець наголошує, що адміністрація Трампа повинна чітко задекларувати прихильність демократії, вільним ринкам і верховенству права, інакше США "ризикують втратити те, що робить Америку великою нацією".

"Мир не буде легким, але ми повинні відкинути пастку хибного вибору. Можна закінчити війну за Україну, зберегти нашу моральну чіткість, притягнувши Росію до відповідальності, і просувати довгострокові національні інтереси Америки в цьому процесі", – підсумовує він.

Зазначимо, що в останні дні риторика американського президента в бік Росії дещо змінилась.

У неділю Трамп сказав, що "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Президент США також заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.