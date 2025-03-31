Конгрессмен-республиканец призвал коллег и Трампа дать отпор России

Член Палаты представителей США республиканец Дон Бейкон призвал администрацию Дональда Трампа и Конгресс подтвердить приверженность Украине и противостоять российскому экспансионизму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в колонке Бейкона для издания The New York Times.

По словам Бейкона, в последние недели многие его коллеги-республиканцы, включая Трампа, "слишком мягко относились к России, не стесняясь говорить об абсолютно незаконной войне Путина и даже обвинять Украину в ее развязывании".

Он напомнил, что российская агрессия против Украины началась еще столетие назад, с подавления украинского движения за независимость Советским Союзом. А в 2014 году США и остальная Европа позволили агрессии Путина "остаться безнаказанной".

"Эта история четко показывает, что Америка моральное обязательство продолжать оказывать помощь Украине, пока Россия не возьмет на себя обязательства вести честные и справедливые мирные переговоры", – считает конгрессмен.

Он также отметил, что поддержка Украины – в национальных интересах США, ведь победа России поставит под угрозу другие государства Европы и поощрит другие автократии к подобным действиям.

Отдельно Бейкон обращается к изоляционистскому крылу Республиканской партии, которое обосновывает сопротивление дальнейшей поддержке Украины опасением чрезмерных расходов. Конгрессмен также апеллирует к тому, что отказ поддерживать Украину приведет к еще большим убыткам:

"Если Украина проиграет, то потоки беженцев и нестабильность, которые возникнут в результате этого, нарушат торговлю, повысят цены на энергоносители, заставят американских потребителей тратить больше и будут сдерживать экономический рост США".

Бейкон в заключение подчеркивает, что администрация Трампа должна четко задекларировать приверженность демократии, свободным рынкам и верховенству права, иначе США "рискуют потерять то, что делает Америку великой нацией".

"Мир не будет легким, но мы должны отбросить ловушку ложного выбора. Можно закончить войну за Украину, сохранить нашу моральную четкость, привлекая Россию к ответственности, и продвигать долгосрочные национальные интересы Америки в этом процессе", – заключает он.

Отметим, что в последние дни риторика американского президента в сторону России несколько изменилась.

В воскресенье Трамп сказал, что "очень злой, разъяренный" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Президент США также заявил, что для России существует "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.