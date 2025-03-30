Трампа не хвилює, що подумає Росія у разі захоплення США Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не хвилює те, яке повідомлення зчитають Росія та решта світу, якщо Сполучені Штати отримають Гренландію.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

Трамп висловив упевненість, що США 100-відсотково отримають Гренландію. Він додав, що є "велика ймовірність того, що ми можемо зробити це без військової сили", але "я нічого не знімаю зі столу".

Відповідаючи на запитання, який сигнал отримання Гренландії надішле Росії і решті світу, Трамп сказав: "Я не думаю про це. Мене це не хвилює. Гренландія – це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила".

"У вас є кораблі, що плавають за межами Гренландії з Росії, Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам", – додав він.

Трамп виступив із заявою наступного дня після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс відвідав Гренландію разом зі своєю дружиною Ушею і поспілкувався з військовослужбовцями на військовій базі Пітуффік на північно-західному узбережжі Гренландії.

Перебуваючи там, Венс сказав, що Данія "погано попрацювала на користь народу Гренландії".

Венс також повторив твердження президента Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США.

Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

Тим часом прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен планує відвідати Гренландію наступного тижня у той час, як США посилюють свою риторику щодо захоплення арктичного острова.