Президент Фінляндії розповів Зеленському деталі своєї зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який в суботу мав неформальну зустріч у Флориді з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Стубб поділився із Зеленським деталями своєї зустрічі з президентом Трампом, повідомили в Офісі президента, відзначивши, що Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру.

"Є однакове розуміння, що припинення вогню має бути безумовним і надійним. Тільки Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше. Володимир Зеленський наголосив на тому, що на це має бути відповідна реакція США, Європи та всіх партнерів у світі, які прагнуть миру", – зауважили в ОПУ.

Президенти України й Фінляндії також узгодили спільні позиції та подальші контакти. Зокрема, ішлося про гарантії безпеки, які обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню.

Зеленський подякував за всю допомогу та підтримку, яку надає Фінляндія.

Лідери обговорили, якими можуть бути шляхи посилення спільної роботи з партнерами заради встановлення тривалого миру та гарантування безпеки.

Після зустрічі з Дональдом Трампом Стубб повідомив у неділю, що США розробляють санкції проти Росії, якщо вона відмовиться припинити вогонь в Україні чи порушить режим тиші.

Стубб також розповів, що Трамп цікавився у нього, чи можна довіряти главі Кремля Владіміру Путіну.

На зустрічі в маєтку президента США в Мар-а-Лаго в суботу Стубб та Трамп, серед іншого, грали у гольф.