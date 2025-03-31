Финский президент: у Трампа "нетерпение и фрустрация" после отказа РФ от "перемирия"

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что у Дональда Трампа заканчивается терпение из-за действий России в контексте развязанной ею полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стубб сказал в интервью Sky News.

По словам финского президента, из разговоров с Трампом на выходных во время игры в гольф у него сложилось впечатление, что он был если не разъяренным, то "нетерпеливым – это точно".

"Мы находимся в ситуации, когда США предложили полное, затем частичное прекращение огня. Украина приняла его, Европа поддержала его, и есть только одна страна, которая выдвигает новые условия – типичная Россия. Да, да, было сочетание нетерпения и определенной фрустрации", – рассказал он.

Финский лидер добавил, что если представить отношения США и России как маятник доверия и недоверия, "то, безусловно, действия России за последние несколько недель доказали, что мы больше движемся в сторону недоверия".

Напомним, после встречи с Дональдом Трампом финский президент сообщил в воскресенье, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

Тогда Стубб также рассказал, что Трамп интересовался у него, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.