Трамп цікавився у президента Фінляндії, чи можна довіряти Путіну
Під час семигодинної зустрічі президента Фінляндії Александра Стубба з президентом США Дональдом Трампом у Флориді в суботу американський президент цікавився у фінського колеги, чи можна довіряти главі Кремля Владіміру Путіну.
Про це, як пише "Європейська правда", Стубб розповів на пресконференції в Лондоні в неділю, його цитує фінський мовник Yle.
Стубб поділився, що зустріч з президентом США була корисною, і вони обговорили дві теми – двосторонні відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами та загарбницьку війну Росії проти України.
Президент Фінляндії розповів, що передав Трампу рішучу підтримку Фінляндією та Європою України у війні проти Росії, та відзначив, що у цій війні "був лише один ініціатор".
За словами Стубба, Трамп запитав його, чи можна довіряти Путіну. "Я відповів, що ні", – поділився фінський президент.
На його думку, після його спілкування з Дональдом Трампом "відносини між Фінляндією і США, безумовно, зробили ще один крок вперед".
Після поїздки до Флориди Стубб також повідомив, що США розробляють санкції проти Росії, якщо вона відмовиться припинити вогонь в Україні чи порушить режим тиші.
На зустрічі в маєтку президента США в Мар-а-Лаго в суботу Стубб та Трамп, серед іншого, грали у гольф.