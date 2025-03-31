Адвокат Ле Пен каже, що вона "глибоко шокована" вироком

Юрист Родольф Босселют, який представляє французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті, заявив про обурення вироком щодо його підзахисної.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Босселют сказав в ефірі телеканалу BFMTV.

За словами адвоката, Ле Пен "налаштована рішуче", але також "глибоко шокована цим рішенням", особливо з огляду на те, що суд у своєму рішенні послався на ризик повторного правопорушення.

"Марін Ле Пен не оспорює факти, вона просто каже, що інкриміновані їй правопорушення не можуть призвести до кримінального засудження", – пояснив він.

Босселют додав, що для ультраправої політикині існує "вузький правовий шлях", аби балотуватись у президенти Франції у 2027 році попри нинішню судову заборону.

"Це вузький шлях, але він буде пройдений. Ми не збираємося стояти осторонь ситуації, яка є в усіх сенсах скандальною", – наголосив він.

Хоча адвокат не уточнив, який саме шлях має на увазі, але висловив сподівання, що апеляція на вирок Ле Пен відбудеться якомога швидше і до 2027 року.

Нагадаємо, 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з Марін Ле Пен та дванадцять помічників.

Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.