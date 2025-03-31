Укр Рус Eng

Адвокат Ле Пен каже, що вона "глибоко шокована" вироком

Новини — Понеділок, 31 березня 2025, 20:51 — Олег Павлюк

Юрист Родольф Босселют, який представляє французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті, заявив про обурення вироком щодо його підзахисної.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Босселют сказав в ефірі телеканалу BFMTV.

За словами адвоката, Ле Пен "налаштована рішуче", але також "глибоко шокована цим рішенням", особливо з огляду на те, що суд у своєму рішенні послався на ризик повторного правопорушення.

Лідер партії Ле Пен закликає до "мирної мобілізації" після вироку

"Марін Ле Пен не оспорює факти, вона просто каже, що інкриміновані їй правопорушення не можуть призвести до кримінального засудження", – пояснив він.

Босселют додав, що для ультраправої політикині існує "вузький правовий шлях", аби балотуватись у президенти Франції у 2027 році попри нинішню судову заборону.

"Це вузький шлях, але він буде пройдений. Ми не збираємося стояти осторонь ситуації, яка є в усіх сенсах скандальною", – наголосив він.

Хоча адвокат не уточнив, який саме шлях має на увазі, але висловив сподівання, що апеляція на вирок Ле Пен відбудеться якомога швидше і до 2027 року.

Cоратники Ле Пен після вироку заявляють про "страчену демократію"

Нагадаємо, 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії. 

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з Марін Ле Пен та дванадцять помічників.

Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: