Адвокат Ле Пен говорит, что она "глубоко шокирована" приговором

Юрист Родольф Босселют, представляющий французскую ультраправую политику Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве в Европарламенте, заявил о возмущении приговором в отношении его подзащитной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Босселют сказал в эфире телеканала BFMTV.

По словам адвоката, Ле Пен "настроена решительно", но также "глубоко шокирована этим решением", особенно учитывая то, что суд в своем решении сослался на риск повторного правонарушения.

"Марин Ле Пен не оспаривает факты, она просто говорит, что инкриминируемые ей правонарушения не могут привести к уголовному осуждению", – пояснил он.

Босселют добавил, что для ультраправого политика существует "узкий правовой путь", чтобы баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, несмотря на нынешний судебный запрет.

"Это узкий путь, но он будет пройден. Мы не собираемся стоять в стороне от ситуации, которая является во всех смыслах скандальной", – подчеркнул он.

Хотя адвокат не уточнил, какой именно путь имеет в виду, но выразил надежду, что апелляция на приговор Ле Пен состоится как можно скорее и до 2027 года.

Напомним, 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая Марин Ле Пен и двенадцать помощников.

Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.