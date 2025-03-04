Глава МЗС Латвії прокоментувала заморозку допомоги США Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зауважила, що поки вся інформація про рішення Трампа зупинити допомогу Україні – неофіційна, та закликала дочекатися ясності.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Байба Браже зауважила, що деталі рішення США ще невідомі. "Коли ми будемо їх знати, ми вирішимо, що робити, разом з нашими союзниками", – зазначила вона.

Міністерка повторила, що Україна веде самооборону і тому потребує допомоги, а союзникам потрібно збільшити оборонні витрати.

"Ми не коментуємо спекуляції", – додала вона.

У французькому уряді заявили, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир "більш віддаленим".

Глава МЗС Естонії заявив, що Європа має заповнити прогалину у допомозі Україні, залишену США.

Нагадаємо, низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямує до українського кордону.