Глава МИД Латвии прокомментировала слухи о заморозке помощи США Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что пока вся информация о решении Трампа остановить помощь Украине – неофициальная, и призвала дождаться ясности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Байба Браже отметила, что детали решения США еще неизвестны. "Когда мы будем их знать, мы решим, что делать, вместе с нашими союзниками", – отметила она.

Министр повторила, что Украина ведет самооборону и поэтому нуждается в помощи, а союзникам нужно увеличить оборонные расходы.

"Мы не комментируем спекуляции", – добавила она.

Во французском правительстве заявили, что решение США приостановить военную помощь Украине делает мир "более отдаленным".

Глава МИД Эстонии заявил, что Европа должна заполнить пробел в помощи Украине, оставленный США.

Напомним, ряд американских СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направляется к украинской границе.