Глава МЗС Чехії не здивований заморозкою допомоги США Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що звістки про замороження військової допомоги США Україні не є несподіванкою та вкотре підкреслюють, що Європа має подбати про свій захист від російської загрози.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Ліпавський зазначив, що Трамп обіцяв своїм прихильникам швидке завершення війни, тож "ми не маємо бути надто здивовані".

"Для нас це черговий доказ, що захист Європи від російського імеріалізму – це відповідальність передусім Європи, тож ми маємо діяти відповідно", – зазначив Ліпавський.

Він додав, що Чехія вже збільшила оборонні вибрати і продовжить такий курс.

"Також ми продовжимо перемовини з нашими партнерами, включно з Україною, для досягнення сталого миру у Європі", – додав глава МЗС Чехії.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зауважила, що поки вся інформація про рішення Трампа зупинити допомогу Україні – неофіційна, та закликала дочекатися ясності.

У французькому уряді заявили, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир "більш віддаленим".

Глава МЗС Естонії заявив, що Європа має заповнити прогалину у допомозі Україні, залишену США.

Нагадаємо, низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямує до українського кордону.