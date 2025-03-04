Глава МИД Чехии не удивлен заморозкой помощи США Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что известия о замораживании военной помощи США Украине не является неожиданностью и еще раз подчеркивают, что Европа должна позаботиться о своей защите от российской угрозы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Липавский отметил, что Трамп обещал своим сторонникам быстрое завершение войны, поэтому "мы не должны быть слишком удивлены".

"Для нас это очередное доказательство, что защита Европы от российского империализма – это ответственность прежде всего Европы, поэтому мы должны действовать соответственно", – отметил Липавский.

Он добавил, что Чехия уже увеличила оборонные выбрать и продолжит такой курс.

"Также мы продолжим переговоры с нашими партнерами, включая Украину, для достижения устойчивого мира в Европе", – добавил глава МИД Чехии.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что пока вся информация о решении Трампа остановить помощь Украине – неофициальная, и призвала дождаться ясности.

Во французском правительстве заявили, что решение США приостановить военную помощь Украине делает мир "более отдаленным".

Глава МИД Эстонии заявил, что Европа должна заполнить пробел в помощи Украине, оставленный США.

Напомним, ряд американских СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направляется к украинской границе.